ছয় লেন করার দাবি

গাছ ফেলে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেন করার দাবিতে লোহাগাড়ায় সড়ক অবরোধ হয়েছে। আজ জুমার নামাজ শেষে উপজেলার আমিরাবাদ স্টেশনেছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

দুই লেনের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ছয় লেন করার দাবিতে সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার উপজেলা পরিষদ ও আমিরাবাদ স্টেশনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে প্রায় ২০ মিনিট যানচলাচল বন্ধ ছিল। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পুলিশের আশ্বাসে মহাসড়ক থেকে সরে যান স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবরোধকারীদের দাবি, দুই লেনের সড়কের কারণে, প্রায়ই দীর্ঘ যানজটে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এ ছাড়া কিছুদিন পরপরই সড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে প্রাণও যাচ্ছে। এরপরও সরকার এই সড়কের দিকে নজর দিচ্ছে না। এ কারণে তাঁরা অবরোধ শুরু করেছেন।

অবরোধকারীদের একজন লোহাগাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা তামিম মির্জা প্রথম আলোকে বলেন, ‘দ্রুত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সংস্কার করে ছয় লেন করতে হবে। ফিটনেসহীন গাড়ি ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। নাইলে মহাসড়কে দুর্ঘটনার কমবে না।’

অবরোধে অংশ নেওয়া লোহাগাড়া উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মুসলিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়ককে ছয় লেনে উন্নীত করার দাবি না মেনে নিলে তাঁরা কঠোর কর্মসূচি নেবেন। দ্রুত সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

জানতে চাইলে লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছয় লেনের দাবিতে ছাত্র-জনতা মহাসড়ক অবরোধ করেছিল। আমরা তাঁদের দাবি সরকারের উচ্চপর্যায়ে জানাব। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

