জেলা

রাজশাহীতে ৯ বছরের শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ, ভ্যানচালককে পিটুনি

নিজস্ব প্রতিবেদক
রাজশাহী
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর পবা উপজেলায় ৯ বছরের এক মেয়েশিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে এক ভ্যানচালকের বিরুদ্ধে। পরে স্থানীয় জনতার পিটুনিতে ওই ভ্যানচালক গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে পবা থানার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

শিশুটির বরাতে পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানান, শিশুটি বাড়ি ফেরার জন্য ভ্যানচালক মতিন আলীর ভ্যানে ওঠে। পথে তিনি শিশুটির শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন। শিশুটি বাধা দিলেও কয়েকবার একই ধরনের আচরণ করেন ভ্যানচালক। শিশু বাড়িতে পৌঁছে বিষয়টি তার বাবা ও স্বজনদের জানায়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে মারধর করে।

খবর পেয়ে পবা থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ভ্যানচালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। একই সঙ্গে পুলিশ ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হামিদ জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে শিশুটির বাবা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

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