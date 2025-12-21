সম্পত্তির বিরোধে বাবার লাশ ৩৬ ঘণ্টা ফ্রিজারে, দাফনে সন্তানদের বাধা
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিরোধের জেরে বাবার লাশ দাফনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার সকাল থেকে আজ রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের বাধায় ফ্রিজার থেকে লাশ নামিয়ে দাফন করা যায়নি। হাটহাজারী পৌরসভার ফটিকা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার পূর্বমেখল ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. সেকান্দার (৭০) গতকাল সকাল ছয়টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান। তিনি দুই স্ত্রীর দুই সংসারে মোট আট সন্তান রেখে গেছেন।
নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মৃত্যুর আগে সেকান্দর মিয়া তাঁর সব সম্পত্তি দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। এ নিয়ে প্রথম সংসারের পাঁচ সন্তান এবং দ্বিতীয় সংসারের তিন সন্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। সেকান্দরের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানেরা দাফনের আয়োজন করলে প্রথম স্ত্রীর সন্তানেরা বাধা দেন। সম্পত্তি ভাগ না করা পর্যন্ত মরদেহ দাফন করতে দেওয়া হবে না বলে দাবি করেন তাঁরা। এ কারণে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ফ্রিজার গাড়িতে সেকান্দর মিয়ার লাশ আটকে থাকে। পরে আজ সন্ধ্যায় দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেয় পুলিশ। এরপর সেকান্দর মিয়ার লাশ দাফন করা হয়।
সেকান্দার মিয়ার প্রথম স্ত্রীর মেয়ে আয়শা আকতার সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাবা আমাদের প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের দিয়ে গেছেন। সম্পত্তি লিখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি আমরা। এ কারণে জটিলতা হয়েছে।’
দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান ইমতিয়াজ বলেন, ‘আমরা বারবার বলেছি, বাবার লাশ আগে দাফন করা হোক। এরপর আমরা বৈঠকে বসে বিষয়টি সামধান করব।’
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাটি জেনে দুই পক্ষকে বুঝিয়ে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের আশ্বাস দেয় পুলিশ।