কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন

কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও ভেসে এসেছে সাত ফুট লম্বা একটি ইরাবতী প্রজাতির মৃত ডলফিন। আজ রোববার সকালে জোয়ারের পানিতে ভেসে গঙ্গামতী সৈকতে আটকা পড়ে ডলফিনটি।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. জামাল হোসেন প্রথমে ডলফিনটি দেখতে পান। পরে তিনি বন বিভাগ ও উপকূলের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের কর্মীদের খবর দেন।
এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর একই এলাকায় জোয়ারের পানিতে আরও একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছিল। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১১টি মৃত ডলফিন সৈকতে ভেসে এসে আটকা পড়েছে।
উপকূলের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, ডলফিনটির পুরো শরীরের চামড়া উঠে গেছে, পচন ধরেছে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুই–তিন দিন আগে এটির মৃত্যু হয়েছে।
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. সাজেদুল হক বলেন, কেউ বলছেন জালে আটকে, কেউ বলছেন জাহাজের ধাক্কায়, আবার কেউ বলছেন মাইক্রোপ্লাস্টিক—এসব কারণে ডলফিন মারা যেতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া ডলফিনের মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।
বন বিভাগের কুয়াকাটা বিট কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক জানান, ‘কিছুদিন পরপর মৃত ডলফিনের দেখা মিলছে। ডলফিনটি ভেসে আসার খবর পেয়েছি। আমাদের সদস্যদের পাঠিয়ে দ্রুত মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’