ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে গৃহপরিচারিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে গৃহপরিচারিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ
ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক গৃহপরিচারিকাকে (৫০) ধর্ষণ ও মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করা হয়। পরে ওই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় আজ শনিবার বিকেলে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী নারী।
লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ অক্টোবর সকালে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকায় এক ব্যক্তির বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতে গেলে ওই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করেন এবং মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন। পরে ভিডিওটি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আরও তিনজন মিলে ওই নারীকে ধর্ষণ করে।
বিষয়টি কাউকে জানালে পরিণতি খারাপ হবে বলেও ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরে বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান ওই নারী। পরে স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করে ভুক্তভোগী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল কুদ্দুছ বলেন, এক নারীর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।