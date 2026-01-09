জেলা

টেকনাফ সীমান্তে এক জেলে গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
গুলিবিদ্ধ আলমগীরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। গতকাল রাতে কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইক্যং এলাকায়ছবি: পরিবারের সৌজন্যে

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যংয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় নদীতে মাছ ও কাঁকড়া আহরণের সময় এক জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরিবারের অভিযোগ, মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত জেলের নাম মো. আলমগীর (৩০)। তিনি টেকনাফের হোয়াইক্যং বিজিবি ক্যাম্প–সংলগ্ন বালুখালী গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ আহমদের ছেলে। তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে এক সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় করে নাফ নদীতে মাছ ও কাঁকড়া আহরণের জন্য যান আলমগীর। তাঁরা নাফ নদীর মধ্যভাগে জেগে ওঠা ‘বিলাসীর দ্বীপ’ নামের জলসীমানায় পৌঁছালে হঠাৎ মিয়ানমারের দিক থেকে গুলি ছোড়া হয়। এ সময় একটি গুলি এসে আলমগীরের বাঁ হাতে লাগে।

আহত ব্যক্তির ভাই মো. ইউনুছ বলেন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সঙ্গে থাকা সহযোগী দ্রুত আলমগীরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। পরে আলমগীরকে প্রথমে উখিয়ার কুতুপালংয়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জানতে চাইলে হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) খোকন কান্তি রুদ্র বলেন, নাফ নদীর হোয়াইক্যং সীমান্তে মাছ ও কাঁকড়া শিকারে গিয়ে বাংলাদেশি এক জেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর খবর তিনি স্থানীয় মানুষের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। তবে কার গুলিতে ওই জেলে আহত হয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নাফ নদী জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হোয়াইক্যংয়ের বিপরীতে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বলিবাজার এলাকা। নাফ নদীতে জেগে ওঠা দুটি দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আরাকান আর্মির (এএ) সঙ্গে দেশটির রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা নবী হোসেন বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। গত ১৩ ও ২৫ ডিসেম্বর দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। ওই সময় মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে হোয়াইক্যং এলাকার কয়েকটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া গত বছর ২৯ মে আরাকান আর্মির গুলিতে নাফ নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া টেকনাফের মো. হোসেন আলী নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে।

