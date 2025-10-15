জেলা

সাংবাদিককে পুড়িয়ে হত্যার হুমকির অভিযোগে শ্রমিক লীগ নেতার বিরুদ্ধে জিডি

প্রতিনিধি
ভোলা
অভিযুক্ত শ্রমিক লীগ নেতা সাইফুল ইসলাম ওরফে সবুজছবি: সংগৃহীত

ভোলার চরফ্যাশনে এক সাংবাদিককে পুড়িয়ে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) দায়ের করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চরফ্যাশন থানায় এই জিডি করা হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মো. সাইফুল ইসলাম ওরফে সবুজ। তিনি চরফ্যাশন পৌর শ্রমিক লীগের সভাপতি। আর অভিযোগকারী সাইফুল ইসলাম দৈনিক বাংলা পত্রিকার চরফ্যাশন উপজেলা প্রতিনিধি ও চরফ্যাশন রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক।
সাইফুল ইসলাম বলেন, সাইফুলের স্ত্রী স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি তিনি শ্রেণিকক্ষে টেবিলের ওপর নিজের মেয়েকে বসিয়ে ছড়া শেখানোর একটি ভিডিও ধারণ করেন। ভিডিও নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করলে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদও প্রকাশ করা হয়।

সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি সবুজের প্রতিবেশী হওয়ায় ধারণা করা হয়, ওই সংবাদ প্রকাশে আমার ইন্ধন আছে। এ কারণে তিনি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেন। সবুজ প্রকাশ্যে স্থানীয় লোকজনের সামনে আমাকে ও বাবাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার হুমকি দেন। পরে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে তিনি স্থান ত্যাগ করেন।’

তবে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন শ্রমিক লীগ নেতা সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘তাঁর (সাইফুল) সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। তাঁকে হুমকি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।’

জিডির সত্যতা নিশ্চিত করে চরফ্যাশন থানার ওসি মিজানুর রহমান হাওলাদার বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

