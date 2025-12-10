চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল
চট্টগ্রাম নগরে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী। আজ বুধবার সকালে নগরের কোতোয়ালি থানার সিআরবি এলাকায় তারা এই মিছিল করেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সিআরবি এলাকায় ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল হাতে ব্যানার নিয়ে মিছিল করছেন। তাঁদের ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’; ‘শেখ হাসিনা আসছে, বাংলাদেশ জাগছে’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।
জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘মিছিলের বিষয়টি আমরা যাচাই করে দেখছি। এখনো কাউকে আটক করা যায়নি।’
এর আগে গত ২৯ নভেম্বর নগরের চটেশ্বরী এলাকায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ মিছিল বের করে। সেখানে টহলে থাকা পুলিশ সদস্যরা তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানায়নি। এই ঘটনায় ১ ডিসেম্বর চকবাজার থানা-পুলিশের ৪ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়।