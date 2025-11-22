সাতক্ষীরায় জামায়াতের প্রার্থীর নেতৃত্বে মোটরসাইকেল মহড়া

সাতক্ষীরা-১
সাতক্ষীরায় জামায়াতের প্রার্থীর নেতৃত্বে মোটরসাইকেল মহড়া
সাতক্ষীরা–২ (সদর-দেবহাটা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি আবদুল খালেকের নেতৃত্বে মোটরসাইকেল মহড়া দিয়েছেন দলের নেতা–কর্মীরা। শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সাতক্ষীরা পলিটেকনিক কলেজ–সংলগ্ন বাইপাস গোলচত্বর এলাকা থেকে এ শোডাউন শুরু হয়।
বাইপাস সড়ক হয়ে সদর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের পর আগরদাড়ি ইউনিয়নে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় সড়কের দুই পাশে দাঁড়িয়ে পথচারী ও এলাকাবাসী হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। হাজারো মোটরসাইকেল, জাতীয় পতাকা, ব্যানার, পোস্টার ও দলীয় পতাকায় সজ্জিত শোডাউনে বিপুল সংখ্যক জামায়াতের নেতা-কর্মী ও সমর্থক অংশ নেন।
মহড়া শেষে বক্তব্য দেন আবদুল খালেক। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য সাতক্ষীরাকে নৈতিক ও উন্নত শহরে পরিণত করা। জনগণের ভোটের মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চালু হলে পাঁচ বছরের মধ্যেই দেশ সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত হবে।’
এ কর্মসূচিতে জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি ওমর ফারুক, শহর শাখার আমির জাহিদুল ইসলাম, সদর থানার আমির মোফারফ হোসেন, সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান, শহর শাখার সেক্রেটারি খোরশেদ আলম ও শহর শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সদর থানা জামায়াতের সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আজকের শোডাউন প্রমাণ করেছে—সাতক্ষীরার মানুষ মুহাদ্দিস আবদুল খালেকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।’