চিড়া, পানি নিয়ে বন্দরে ঢোকার চেষ্টা, জাহাজে চেপে যেতে চেয়েছিলেন বিদেশ

চিড়া, পানি নিয়ে বন্দরে ঢোকার চেষ্টা, জাহাজে চেপে যেতে চেয়েছিলেন বিদেশ
চট্টগ্রাম বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে ও আজ বুধবার অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টার সময় তিনজনকে আটক করেছেন বন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা। আটক তিনজনের মধ্যে একজন বন্দরে মালামাল চুরির উদ্দেশ্যে এবং আরেকজন বিদেশে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়। আটক তিনজন হলেন আবুল খায়ের, মাহফুজ শেখ ও মেহেদী হাসান।
বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) সচিব মো. ওমর ফারুক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিনজন আলাদা আলাদা সময়ে বন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। নিয়মিত নজরদারি ও টহলের সময় তাঁরা ধরে পড়েন। এরপর তাঁদের বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে এক নম্বর গেটে যানবাহন তল্লাশির সময় আবুল খায়ের আটক হন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায়। খায়েরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, পণ্য চুরির উদ্দেশ্যে একটি গাড়ির নিচ দিয়ে তিনি বন্দরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন।
বন্দরের ১১ নম্বর জেটিতে ঘোরাঘুরি করার সময় আজ সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার বাসিন্দা মাহফুজ শেখকে আটক করা হয়। তিনি অনুমতি ছাড়াই বন্দরে প্রবেশ করেছিলেন।
মাহফুজ স্বীকার করেছেন, বিদেশে যাওয়ার জন্য জাহাজে ওঠার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। বন্দরে তিনি পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং চিড়া ও পানিভর্তি একটি ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।
এদিন বেলা সোয়া দুইটার দিকে অন্যের প্রবেশপত্র ব্যবহার করে একটি কাভার্ড ভ্যানের জন্য গেট পাস নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় বাসিন্দা লাবলু। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, প্রবেশপত্রটি আসলে তাঁর মৃত মামার। তবে কী জন্য তিনি বন্দরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, তা জানা যায়নি।