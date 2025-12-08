ভিডিও ভাইরাল
মাঠে আগুন জ্বালিয়ে ‘ইয়াবা ব্যবসায়ীর’ জন্মদিন উদ্যাপন, পুড়ল নিজের মোটরসাইকেল
ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে নিজের জন্মদিন উদ্যাপন করে আলোচনায় কক্সবাজারের টেকনাফের শাহ আজম প্রকাশ আজম সরকার (৩০)। আজম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত ইয়াবা ব্যবসায়ী। ২০১৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আত্মস্বীকৃত ইয়াবা কারবারি হিসেবে টেকনাফে পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ১০২ জনের সঙ্গে তিনিও আত্মসমর্পণ করেছিলেন। দুই বছর কারা ভোগ করে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি।
নিজের ৩০তম জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল রোববার মধ্যরাতে টেকনাফের হ্নীলার একটি ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে শাহ আজম এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। মাঠে আগুনের শিখায় ফুটিয়ে তোলা হয় ‘থার্টি ইয়ারস’ কথাটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী এই কাণ্ড ঘটালেও আগুনে পুড়েছে কয়েক লাখ টাকায় কেনা তাঁর নিজের নতুন একটি মোটরবাইক।
আজম সরকার হ্নীলা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ জামাল হোছনের ছেলে। গতকালের ঘটনা নিয়ে ৩৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও তিনি নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, আনুমানিক ৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রস্থের একটি জ্বলন্ত ব্যাডমিন্টন কোর্টে তিনি ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। ওই কোর্টের প্রতিটি লাইনে জ্বলছিল অগ্নিশিখা এবং ব্যাডমিন্টন নেট–সংলগ্ন বাঁ পাশে মাটিতে আগুন দিয়ে লেখা হয়, ‘আলহামদুলিল্লাহ ৩০ ইয়ার্স ডান।’ এর পরপরই দেওয়া আরেকটি পোস্টে সেই ব্যাডমিন্টন কোর্টে জ্বলন্ত মোটরসাইকেলের ছবি যুক্ত করে তিনি লিখেন, ‘আগুন নিয়ে খেলতে নেই, সাবধান সবাই।’
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কক্সবাজারের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রকাশ্যে এভাবে দাহ্য বস্তু প্রয়োগের মাধ্যমে আগুন জ্বালানো ‘অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন’ অনুযায়ী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তার ওপর এখন শীতের মৌসুম, আগুনের মাত্রায় সেখানে বড় কোনো ক্ষতি হতে পারত।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বেলাল হোসেন নামের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর পুরো আয়োজনটির ভিডিও ধারণ করছিলেন। বেলাল তাঁর ‘ভয়েস অব বেলাল’ নামের ফেসবুক পেজে জ্বলন্ত মোটরসাইকেলের ছবি জুড়ে দিয়ে লেখেন, ‘নিজ চোখে দেখলাম, আগুন নিয়ে ভিডিও করার পরিণতি, সবাই সাবধান।’
জন্মদিন উদ্যাপনে ঘটা দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করেও শাহ আজমের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর মুঠোফোনের সংযোগ পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়েদ নুর বলেন, হ্নীলাতে পেট্রল ঢেলে এক ইয়াবা কারবারি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেন বলে শুনেছি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে।