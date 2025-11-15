নীতিনির্ধারণ করা সচিবদের কাজ নয়: আমীর খসরু

নীতিনির্ধারণ করা সচিবদের কাজ নয়: আমীর খসরু
সচিবদের দায়িত্ব কমিয়ে আনা হবে জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘পলিসি মেকিং (নীতিনির্ধারণ) করা সচিবদের কাজ নয়। রাজনীতিবিদেরা পলিসি মেকিং করবেন এবং সচিব বা সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ তা বাস্তবায়ন করা। তবে এ বাস্তবায়নের জন্য আনলিমিটেড সময় দেওয়া হবে না। কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে। যাঁরা তা করতে পারবেন না, তাঁদের সেখানে থাকার দরকার নেই।’
বিএনপির ফরিদপুর সাংগঠনিক বিভাগের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আজ শনিবার বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলা মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুর বিভাগ ব্যবসায়ী ফোরামের সমন্বয়কারী বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
যেখানে যত নিয়ন্ত্রণ, সেখানেই তত দুর্নীতি মন্তব্য করে আমীর খসরু বলেন, ঘুষ–দুর্নীতি কমিয়ে আনতে ও ব্যবসাকে সহজ করতে সনদ সংখ্যা কমানো, পরিবেশ সৃষ্টি করা ও ক্যাপিটাল মার্কেট সৃষ্টি করার কাজ করা হবে। ব্যাংকঋণের হার ১৫ ভাগ হলে ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আগামী দিনে আমাদের অর্থনীতি ও রাজনীতি এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চাই, আমরা জনগণকে ক্ষমতায় দেখতে চাই। সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চাই না। তাহলে দেশ পিছিয়ে পড়বে।’
বিগত সরকারের সময়ে দেশে পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি চালু ছিল মন্তব্য করে আমীর খসরু বলেন, তাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোক উপকৃত হয়েছে। অর্থনীতিতে গণতন্ত্র ছিল না, সবার জন্য সমান সুযোগ ছিল না। এ জন্য অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ অনুসন্ধান করে সংকটের গভীরে গিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতকে উন্নত করতে হবে, তা না হলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হবে না। আগামী দিনে এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে চলমান গণতন্ত্রের পাশাপাশি চলমান অর্থনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। উন্নয়নের সুফল যাতে প্রত্যেক জনগণ পায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।
এই মতবিনিময় সভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখার বিষয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট পালিয়ে যাওয়ার পর মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের ধারা বুঝতে না পারলে রাজনীতির ভবিষ্যৎ নেই। এ জন্য এই প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা চাকরির ইন্টারভিউ দিচ্ছি আর আপনারা আমাদের চাকরি দেবেন, এ লক্ষ্যেই এই আয়োজন।’
মতবিনিময় সভায় বৃহত্তর ফরিদপুরের ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার শীর্ষ ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। সভায় বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান, তাঁদের দল ক্ষমতায় গেলে দেড় বছরের মধ্যে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। ব্যবসা করতে এখন যে ১৯টি সনদ লাগে এবং তা পেতে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে, তা কমিয়ে সরকারি অনুমোদন যাতে ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়, সে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, করিম গ্রুপের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর মিয়া, বিএস জুট মিলের মালিক জহিরুল হক শাহজাদা মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ, ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন, মাদারীপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি লোকমান হোসেন, রাজবাড়ী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ইনামুল করিম, শরীয়তপুর চেম্বার অব কমার্সের সহসভাপতি আলাউদ্দিন আল আজাদ, মামুন গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহিন শাহাবুদ্দিন, ফরিদপুর জুট ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান চৌধুরী ফারিয়ান ইউসুফ ও ফরিদপুর চকবাজার বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ কে এম কিবরিয়া।