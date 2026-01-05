রিমান্ডের ৫ ঘণ্টায় জুলাই যোদ্ধা তাহরিমার জামিন

রিমান্ডের ৫ ঘণ্টায় জুলাই যোদ্ধা তাহরিমার জামিন
চাঁদাবাজির একটি মামলায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাতকে (সুরভী) গাজীপুরে দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে জামিন দেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ-১-এর বিচারক অমিত কুমার দে চার সপ্তাহের জন্য জামিন মঞ্জুর করেন। এর আগে বেলা ১টায় সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ ফজলুল মহাদি রিমান্ড আদেশ দেন। ২৫ ডিসেম্বর টঙ্গী থেকে গ্রেপ্তার তাহরিমার বিরুদ্ধে অপহরণ ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ আছে। জাতীয় ছাত্রশক্তির বিক্ষোভের মুখে দ্রুত জামিন মিলেছে।