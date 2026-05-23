বাড়ির পাশে আম কুড়াতে যাওয়া শিশুকে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণচেষ্টা

বাড়ির পাশে আম কুড়াতে যাওয়া শিশুকে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণচেষ্টা
ফরিদপুরের সালথা উপজেলার একটি গ্রামে ৯ বছরের এক কন্যাশিশুকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাগানে নিয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটি স্থানীয় একটি মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রী।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত সালথা উপজেলারই খায়ের দাঈ (৩৫) নামের এক ব্যক্তি। তিনি বাড়ির পাশে একটি মুদিদোকান পরিচালনা করেন। তাঁর ১০ বছর ও ১৩ বছর বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে।
শিশুটির মা জানান, আজ দুপুরে শিশুটি বাড়ির পাশে আম কুড়াতে গিয়েছিল। এ সময় রামদা দিয়ে তার মুখ আটকে ধরে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাগানে নিয়ে যান খায়ের। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়। এ ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন খায়েরকে একটি ঘরে আটকে রাখেন। পরে কৌশলে তিনি ঘর থেকে পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে সালথা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবলুর রহমান খান বলেন, এ ঘটনার পর অভিযুক্ত খায়েরকে একমাত্র আসামি করে শিশুটির মা বাদী হয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।