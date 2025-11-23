বিসিএস পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাজশাহীতে আবার রেলপথ অবরোধ
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশের রেলযোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।
আজ রোববার বেলা সোয়া দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’, ‘আমার ভাই অনশনে, পিএসসি কী করে?’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
এর আগে গতকাল শনিবার বিকেল থেকে একই জায়গায় রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সারা দেশের প্রায় ৬ ঘণ্টা রেলযোগাযোগ বন্ধ ছিল।
এ বিষয়ে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধের কারণে রাজশাহী ও খুলনা রুটে একাধিক ট্রেনের চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এতে কপোতাক্ষ ও পদ্মা এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি ট্রেন রাজশাহী স্টেশনে আটকে আছে। দৌলতপুর স্টেশনেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
অ্যাগ্রোনোমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের একটাই দাবি। সেটা হলো লিখিত পরীক্ষার সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময় নির্ধারণ করা। আমরা দ্রুত পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে চাই। যাত্রীদের ভোগান্তি সৃষ্টি করা আমাদের লক্ষ্য নয়।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে এলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। গতকাল আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাজশাহী রেলওয়ে কর্মকর্তার আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু আজও আমরা ইতিবাচক কোনো উত্তর পাইনি। দ্রুত নতুন সময় নির্ধারণ করে পিএসসি থেকে নোটিশ দিতে হবে। আর তা না করলে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’