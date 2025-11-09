জেলা

চট্টগ্রামে শতবর্ষী মন্দিরে চুরি, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
সদরঘাট কালী মন্দিরছবি : আমাদের পুজো নামের ফেসবুক পেজ থেকে

চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাটে শতবর্ষী কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার মধ্যরাতে এই চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সদরঘাট কালী মন্দির নামে পরিচিত এই মন্দিরের সেবায়েত পরিবারের সদস্য অরিজিৎ ভট্টাচার্য প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের শত বছরের পুরোনো এই মন্দিরে আগে কখনো চুরির ঘটনা ঘটেনি। আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটায় মন্দিরে প্রবেশ করে চুরির বিষয়টি টের পান তাঁরা। পরে পুলিশকে জানিয়েছেন। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন।

সেবায়েত পরিবারের সদস্যরা জানান, মন্দির থেকে স্বর্ণ ও রুপার মুকুট এবং অলংকার চুরি হয়েছে। চোরের দল দানবাক্স ভেঙে নিয়ে গেছে টাকা। এই মন্দিরে প্রতিদিন অনেক পূজারি ও ভক্তের সমাগম ঘটে। তাঁরা দানবাক্সে প্রণামি দেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, মন্দিরের পেছনের ভেন্টিলেটর ভেঙে চোর ঢোকে। মন্দিরের স্বর্ণ ও রুপার তৈরি অলংকার এবং দানবাক্সের টাকা চুরি হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যে আবুল হাশেম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া কিছু স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। চুরি হওয়া বাকি স্বর্ণ উদ্ধারে অভিযান চলছে। এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তার তদন্ত চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন