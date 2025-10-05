গুইমারায় গভীর রাতে আগুনে পুড়ল ১৩টি দোকান

খাগড়াছড়ি
গুইমারায় গভীর রাতে আগুনে পুড়ল ১৩টি দোকান
খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার জালিয়াপাড়া বাজারে আগুন লেগে অন্তত ১৩টি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার গভীর রাতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিসের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের মাটিরাঙ্গা স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটের দিকে বাজারে আগুন লাগার খবর আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৩টা ৫৫ মিনিটের দিকে।
ফায়ার সার্ভিস মাটিরাঙ্গা স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হারুন বলেন, পুড়ে যাওয়া দোকানগুলো জ্বালানি, আসবাব, গাড়ির যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন পণ্যের। দোকানগুলোর মধ্যে একটি পাকা, দুটি আধা পাকা এবং বাকিগুলো কাঁচাঘরে ছিল।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ফেসবুক পেজেও পোস্ট দিয়ে আগুনের বিষয়টি জানানো হয়। বিজিবি জানায়, ঘটনার পরপর স্থানীয় বাসিন্দা, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস যৌথভাবে আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। আগুনে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিজিবির ধারণা, বাজারে থাকা একটি গাড়ির ওয়ার্কশপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট বা সিগারেটের আগুন থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জানতে চাইলে গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনামুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মালামালসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।