‘সফলতা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সার্থকতা’

ময়মনসিংহে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘সফলতা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সার্থকতা’
‘সফলতা মানেই সার্থকতা নয়। সফলতা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সার্থকতা তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। যার জীবনের সফলতা অনেককে নিয়ে হয়, তখন সফলতা সার্থক হয়। শুধু বই পড়লে হবে না, মানুষের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে। আমরা যেন পড়াশোনা করে জীবনে সার্থক হওয়ার চেষ্টা করি।’
শুক্রবার ময়মনসিংহে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ এ কথাগুলো বলেন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সাজ্জাদ শরিফ বলেন, ‘যেগুলো করলে সমাজ উপকৃত হবে, তোমরা সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এ জন্য পত্রিকা পড়তে হবে, বই পড়তে হবে, গান গাইবে, গান শুনবে, ফিল্ম দেখবে, গাছ লাগাবে, মানুষকে সাহায্য করবে। আমি যা করি তার দ্বারা যেন পাঁচজন লোকের সঙ্গে আমার সফলতা উপভোগ করতে পারি। তোমাদের জীবন সফল হয়েছে, সার্থক হোক।’
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ময়মনসিংহের এই আয়োজনে অংশ নিতে নিবন্ধন করে ২ হাজার ২৪৪ জন কৃতী শিক্ষার্থী।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ঘিরে সকাল ৯টা থেকে শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে ময়মনসিংহ নগরের প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুল মাঠ। দল বেঁধে বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে অভিভাবকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকেই শিক্ষার্থীরা উপহারসামগ্রী গ্রহণ করে। এরপর একে অপরের সঙ্গে ছবি তুলে সিগনেচার বোর্ডে নানা মন্তব্য লেখে।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এরপর রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বক্তব্য পাঠ করেন প্রথম আলোর ময়মনসিংহের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর বন্ধুসভার উদ্যোগে এবারের জিপিএ-৫ সংবর্ধনা উৎসব সংগীতের সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করেন ইমন শাহরিয়ার। পরে শিখোর প্রতিনিধিদলের সদস্য কামরুল হাসান, রুমান খন্দকার ও রায়হান বক্তব্য দেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব করে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করেন।
অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মঞ্চে ডাকা হয় গুণী ও সফল চার ব্যক্তিকে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রথম স্থান অর্জনকারী জাইমুন ইসলাম সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সব শিক্ষার্থীর প্রতি আহ্বান জানান। প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে ফ্রিল্যান্সিংয়ের নানা কাজ শিখিয়ে যাচ্ছেন সুবীর নকরেক। নিজের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘আমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু পারিনি। আমি যখন আইটি স্পেশালিস্ট হলাম, তখন অনেক ডাক্তার আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। জিপিএ-৫ পেয়ে থেমে থাকলে হবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।’
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯ পাওয়া শিক্ষক নাছিমা আক্তার নিজের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘ভালো ভাবব, ভালো বলব, ভালো করব, ভালো থাকব। প্রযুক্তিকে তোমরা ব্যবহার করবে; কিন্তু প্রযুক্তি যেন তোমাদের ব্যবহার না করে।’
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যা, মাদক ও মিথ্যাকে ‘না’ বলতে শপথ করানো হয়। অনুষ্ঠানে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেয় কৃতী শিক্ষার্থী তাজরিয়ান আহমেদ ও নাজিফা আনজুম। এরপর অভিভাবকদের মধ্যে তাসলিমা কুমকুম ও প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. চাঁন মিয়া বক্তব্য দেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য ধরে রাখার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
গৌরীপুরের কবুলেন্নেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ইসরাত জাহান। খালার সঙ্গে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে সে অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছায়। ইসরাত বলে, ‘এত বড় আয়োজনে সংবর্ধনা পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি জিপিএ-৫ পেয়েছি বলে এখানে আসার সুযোগ হয়েছে। ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে।’
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাচ। অনলাইন কুইজে অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীকে মঞ্চে ডেকে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গান গেয়ে মঞ্চ মাতান তরুণ সংগীতশিল্পী অনিক সূত্রধর। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রথম আলোর ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি নাহিদ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ, ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ মো. এখলাছ উদ্দিন খান প্রমুখ।
