বিএনপির প্রার্থী এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

দিনাজপুর-৬ আসন
বিএনপির প্রার্থী এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে পৃথক তিনটি উপজেলা থেকে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির নেতারা। কয়েক দিনের মধ্যে একই নির্বাচনী আসনের আরেকটি উপজেলা থেকে ওই প্রার্থীর পক্ষে আরও একটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হবে বলে জানা গেছে।
আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দিনাজপুর-৬ আসনের তিনটি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে এসব মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। বিরামপুর উপজেলায় বিএনপির উপজেলা শাখার সভাপতি মিঞা মো. শফিকুল আলমের নেতৃত্বে, হাকিমপুর উপজেলায় বিএনপির উপজেলা শাখার সভাপতি ফেরদৌস রহমানের নেতৃত্বে, নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিএনপির দিনাজপুর জেলা শাখার সহসভাপতি আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির উপজেলা ও পৌর শাখার নেতা–কর্মীরা এসব মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। ঘোড়াঘাট উপজেলা থেকে দু–এক দিনের মধ্যে এ জেড এম জাহিদ হোসেনের পক্ষে বিএনপির নেতা–কর্মীরা আরেকটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির ঘোড়াঘাট পৌর শাখার সভাপতি আবদুস সাত্তার।
এ বিষয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিল্লুর রহমান বলেন, ‘বিএনপি নেতা জাহিদ হোসেন নবাবগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। সেই হিসেবে দলের নেতা–কর্মীরা তাঁর পক্ষে নবাবগঞ্জ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ আসনে অন্য উপজেলায় তাঁর পক্ষে অন্য কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কি না, সেটি আমার জানা নেই। আর একই আসনে একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে কি না, বিষয়টি আমিও নিশ্চিত না। বিষয়টি জেনে পরে জানাতে পারব।’
আজ সোমবার দুপুর থেকেই তিনটি উপজেলায় বিএনপির নেতারা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপস্থিত হন। পরে তাঁরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে এসব মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এ বিষয়ে বিএনপির হাকিমপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় তাঁর চিকিৎসার দেখভাল করতে জাহিদ হোসেন ঢাকায় অবস্থান করছেন। এ জন্য দিনাজপুর-৬ আসনের চার উপজেলা থেকে বিএনপির নেতা–কর্মীরা তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। হাকিমপুর উপজেলা থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচন ঘিরে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটাররা অপেক্ষা করছেন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে দিনাজপুর-৬ আসনে এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশা করছেন তিনি।