ঠাকুরগাঁও সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

ঠাকুরগাঁও সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ
ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার বশালগাঁও সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ মঙ্গলবার সকালে সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে বিজিবি। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন পুরুষ, চারজন নারী ও পাঁচটি শিশু রয়েছে।
আজ সন্ধ্যা সাতটার দিকে বিজিবির ৪২ ব্যাটালিয়নের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে বশালগাঁও সীমান্তের ৩৫১ নম্বর মূল সীমান্ত পিলারের ১ নম্বর সাবপিলার এলাকায় বিএসএফ ১১ বাংলাদেশিকে বাংলাদেশের ভেতরে পুশ ইন করে। পরে বিজিবি তাঁদের আটক করে। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলায়।
এ বিষয়ে বিজিবি দিনাজপুর ৪২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল আবদুল্লাহ আল মঈন হাসান বলেন, ওই ১১ জন পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে কাজের সন্ধানে সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান। ৮ থেকে ১০ দিন আগে মুম্বাই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। গতকাল সোমবার তাঁদের সীমান্ত এলাকায় এনে আজ সকালে পুশ ইন করা হয়। আটকের পর তাঁদের পরিচয় যাচাই-বাছাই করা হয়। তাঁরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের হরিপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবি সূত্র জানায়, এ ঘটনায় মঙ্গলবার সীমান্তের শূন্য রেখায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
হরিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকারিয়া মণ্ডল বলেন, আটক ১১ জন থানায় রাখা হয়েছে। তাঁদের আগামীকাল স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।