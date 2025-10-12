বৈষম্য-আগ্রাসন থেকে জাতির সেফ এক্সিট হলে আমরা খুশি: উপদেষ্টা ফারুক–ই–আজম
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক–ই–আজম বলেছেন, ‘এত দিন ধরে আমাদের মধ্যে বৈষম্য, আগ্রাসন ও জনগণের অধিকার বঞ্চনার যে বিষয়গুলো ছিল, সেগুলো থেকে জাতির সেফ এক্সিট হলে আমরা খুশি। সেই লক্ষ্যেই আমরা সবাই মিলে কাজ করছি।’
আজ রোববার সকালে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে টাইফয়েড টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, ‘বৈষম্য আর আধিপত্যবাদের আগ্রাসন থেকে আমাদের সবার আগে সেফ এক্সিট দরকার। ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে বলি—আমি তো দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি, এ দেশ থেকে যাওয়ার আর আমার জায়গা কোথায়? আমাদের এখানেই থাকতে হবে, এখানেই লড়তে হবে।’
এর আগে উপদেষ্টা বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিকা কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফারুক–ই–আজম বলেন, ‘টাইফয়েড প্রতিরোধে এই টিকা ক্যাম্পেইন আশীর্বাদস্বরূপ। মাসব্যাপী এই ক্যাম্পেইন সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ রোগ প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম।’
উপদেষ্টা অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সব শিশু যেন এই টিকা নেয়। শিশুদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই সরকারের এই উদ্যোগ। পরে তিনি এক শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদানের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, বরিশাল বিভাগে ২৬ লাখ ১৪ হাজার ৭৭২ জন, বরিশাল জেলায় ৬ লাখ ১ হাজার ৭১৬ জন এবং বরিশাল মহানগরে ৯৭ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে টাইফয়েড টিকার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলার ৪ হাজার ২৭৫টি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে। ৯ মাস বয়স থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু এবং প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই টিকা নিতে পারবে।