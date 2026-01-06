খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ে তৈরি হচ্ছিল ইয়াবা বড়ি, যুবক গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ে তৈরি হচ্ছিল ইয়াবা বড়ি, যুবক গ্রেপ্তার
খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ১০টি ইয়াবা বড়িসহ এক যুবক গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে ইয়াবা বড়ি তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জামও উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ৯ মাইল গোলছড়ি এলাকার দুর্গম পাহাড়ে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত জুমঘর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম সবুজ কুমার দে। তিনি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালছড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দীঘিনালা থানায় মামলা হয়েছে।
দুর্গম পাহাড়ি এলাকার পরিত্যক্ত জুমঘরটিতে অবস্থান করে বেশ কিছুদিন ধরে ইয়াবা বড়ি তৈরি করে আসছিলেন সবুজ কুমার দে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনীর দীঘিনালা জোন ও পুলিশের সমন্বিত এই অভিযানে সবুজকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি জুমঘরটি থেকে ১০টি ইয়াবা বড়ি এবং ইয়াবা তৈরির বিভিন্ন উপাদান ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার অভিযানের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে তিনি বলেন, গ্রেপ্তার সবুজ কুমার দেকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।