ডাকাতির পর কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, এক বছর পর আসামি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নোয়াখালীর সদর উপজেলায় ডাকাতির পর কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে হওয়া মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল সোমবার জেলার সুধারাম মডেল থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ দুপুরে এ তথ্য জানান র‍্যাব-১১ (সিপিসি-৩) নোয়াখালী কার্যালয়ের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর।

গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. ইউসুফ (৩৭)। তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরগাজী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চরলক্ষ্মী গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে। এর আগে গত বছর ১১ জানুয়ারি রাত দুইটার দিকে ডাকাতির পর বাড়িতে থাকা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

র‍্যাব জানায়, ধর্ষণের এ ঘটনায় গত বছর সুধারাম মডেল থানায় একটি মামলা করে কিশোরীর পরিবার। এরপর মামলাটি র‍্যাব-১১ ছায়া তদন্তের মাধ্যমে অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্তের একপর্যায়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আসামি ইউসুফকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-১১ নোয়াখালী ও র‍্যাব-৭ চট্টগ্রাম যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।

জানতে চাইলে নোয়াখালী র‍্যাব কার্যালয়ের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর বলেন, গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে সুধারাম মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

