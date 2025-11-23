রাউজানে এবার গোয়াল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজানে এবার গোয়াল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১
চট্টগ্রামের রাউজানে গোয়ালঘর থেকে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পৌর এলাকার সুলতানপুর সরকারপাড়া এলাকা থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার হয়। আজ রোববার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আবু সাইদ (৩৭)। তাঁর বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা রয়েছে। পুলিশ জানায়, সাইদ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। রাউজান থানায় আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রাউজান-রাঙ্গুনিয়া পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বেলায়াত হোসেন।
পুলিশ জানায়, রাউজান থানার উপপরিদর্শক মো. কাউছার হামিদ এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। অভিযানে প্রথমে আবু সাইদের থেকে ৫টি পিস্তলের গুলি এবং ২০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে গোয়ালঘর থেকে একটি দেশি বন্দুক ও চারটি শটগানের গুলি উদ্ধার করা হয়। এর আগেও তাঁর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল।
জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, গ্রেপ্তার আবু সাইদ দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসাসহ নানা অপরাধে জড়িত ছিলেন। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ৭ নভেম্বর একই উপজেলার চৌধুরীহাট বাজারসংলগ্ন আইয়ুব আলী সওদাগরের বাড়ির পেছনের পুকুর সেচে একটি চায়নিজ রাইফেল, একটি শটগান ও সাতটি গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্র-গুলি গত বছরের ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হয়েছিল।
এরপর ১৭ নভেম্বর একই উপজেলা থেকে বিদেশি পিস্তল, ৪টি এলজি, ১টি রাইফেল, ১১টি গুলিসহ একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল এবং আটটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে পুকুর সেচে।