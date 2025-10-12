ডিবি পুলিশ পরিচয়ে বিয়েবাড়িতে ডাকাতি, লুট ১১ ভরি সোনা ও দুই লাখ টাকা

ডিবি পুলিশ পরিচয়ে বিয়েবাড়িতে ডাকাতি, লুট ১১ ভরি সোনা ও দুই লাখ টাকা
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিয়েবাড়িতে ডিবি (গোয়েন্দা) পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার বড়উঠান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাহমীরপুর এলাকার মোহাম্মদ মিয়ার নতুন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার রাতে আনোয়ারার জয়কালী বাজার এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে আরিফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই ১২–১৩ জনের একটি দল নোহা মাইক্রোবাসে করে এসে নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে পাঁচজন বাড়ির বাইরে অবস্থান নেয় এবং আটজন ভেতরে প্রবেশ করে।
তল্লাশির কথা বলে তারা সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নারী ও পুরুষদের আলাদা কক্ষে আটকে রাখে। পরে আলমারি ভেঙে প্রায় ১১ ভরি স্বর্ণালংকার, দুই লাখ টাকা এবং দুটি মুঠোফোন নিয়ে যায়। ডাকাতেরা আধা ঘণ্টা অবস্থানের পর নোহা মাইক্রোবাস ও একটি অটোরিকশায় করে পালিয়ে যায়। তখন বাড়ির লোকজন ধাওয়া দিলে তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যায়।
ডাকাতেরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনাস্থলে একটি এলজি বন্দুক ও শটগানের দুটি গুলি ফেলে যায়। রোববার দুপুরে কর্ণফুলী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. জামাল উদ্দিন চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসব উদ্ধার করেন।
আরিফুল ইসলামের ভাই মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, ডিবি পরিচয়ে ১২–১৩ জন ঘরে ঢুকেছে। তল্লাশির কথা বলে সবাইকে জিম্মি করে ঘরের সবকিছু নিয়ে গেছে। এমনকি অতিথিদের শরীরে থাকা স্বর্ণালংকারও লুটে নেয়।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ শরীফ বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলসহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযান চলছে।
কর্ণফুলী জোনের এসি মো. জামাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি এলজি ও শটগানের দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।