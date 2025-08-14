পদ্মায় সাঁতার শিখতে গিয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ

পদ্মায় সাঁতার শিখতে গিয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ
নাটোরের লালপুর উপজেলায় পদ্মা নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার নওপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় লোকজন জানান, নওপাড়া হাজী আফছার আলী মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক সকালে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পদ্মা নদীতে সাঁতার শেখাতে যান। এ সময় রাব্বানি (১২) ও মো. ফরিদ আলী (১২) নামের দুই ছাত্র স্রোতের টানে তলিয়ে যায়।
নিখোঁজ রাব্বানি ময়মনসিংহ সদরের রবিন আলীর ছেলে। সে নওপাড়ায় নানার বাড়িতে থেকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। অন্যদিকে ফরিদ আলী নওপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।
ঘটনার পর খবর পেয়ে লালপুর ফায়ার সার্ভিস ও থানার পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মমিনুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। রাজশাহী থেকে ডুবুরি দল আসছে উদ্ধারকাজে।