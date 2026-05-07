কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জয়পুরহাটে বিদ্যুৎহীন ৭৫ গ্রাম, দুর্ভোগে ৩০ হাজার গ্রাহক

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জয়পুরহাটে বিদ্যুৎহীন ৭৫ গ্রাম, দুর্ভোগে ৩০ হাজার গ্রাহক
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিদ্যুতের সরবরাহব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার বেলা সোয়া একটার দিকে বয়ে যাওয়া আকস্মিক ঝড়ের পর থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত উপজেলার অন্তত ৭৫টি গ্রাম বিদ্যুৎ–বিচ্ছিন্ন আছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন প্রায় ৩০ হাজার গ্রাহক।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝড়ের তীব্রতায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি হেলে ও ভেঙে পড়ে। কোথাও উপড়ে পড়া গাছ বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একাধিক স্থানে তার ছিঁড়ে যাওয়ায় পুরো ফিডার লাইনের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে সন্ধ্যার পর অনেক গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গ্রাহকেরা। মুঠোফোন চার্জ দিতে না পারায় যোগাযোগে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফ্রিজ বন্ধ থাকায় খাবার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পরিবারগুলো।
ঝড়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর আক্কেলপুর পৌর শহরের কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হলেও হাস্তাবসন্তপুর, পালপাড়া, জিয়ানীপাড়া, শ্রীকৃষ্টপুর, শান্তা মহল্লাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আজ সকাল পর্যন্ত বিদ্যুতের সরবরাহব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি।
আক্কেলপুর পৌর শহরের পালপাড়া মহল্লার বাসিন্দা মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘সেকশন ভিন্ন থাকায় আমাদের বাসায় এখনো বিদ্যুৎ নেই। অথচ কয়েকটি বাসা পরই বিদ্যুৎ আছে। সামান্য ঝড় হলেই আমাদের সেকশনের লাইন বন্ধ হয়ে যায়। বুধবার দুপুর থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাইনি। ফ্রিজে থাকা খাবার নষ্ট হওয়ার পথে।’
রায়কালী ইউনিয়নের মালীগ্রামের বাসিন্দা আকরাম হোসেন বলেন, ‘ঝড়ের পর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছি।’
গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বলেন, ঝড়ের পর থেকে গোপীনাথপুর ইউনিয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকায় লোকজন চরম ভোগান্তিতে পড়েছে।
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে আক্কেলপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিস। অফিস সূত্রে জানা গেছে, কালবৈশাখীতে বিদ্যুতের অন্তত ৪৫টি খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে গাছ পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের বিভিন্ন স্থানে মেরামতকাজ চলছে। মাঠপর্যায়ে একাধিক দল কাজ করছে।
জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আক্কেলপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আবদুর রহমান আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, কালবৈশাখীর পর আক্কেলপুর পৌরসভার আংশিক এলাকা ও রুকিন্দীপুর ইউনিয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল আছে। বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন আছেন। দ্রুত মেরামত করে লাইন সচলের কাজ চলমান।