জেলা

ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
এ কে এম সুজা উদ্দিনছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম সুজা উদ্দিন (৩৬) মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি ফুলপুর উপজেলার আমুয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা এবং এ কে এম ফজলুল হকের ছেলে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে হঠাৎ তাঁর বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। পরে পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিবুল ইসলাম নিজের ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে শোক প্রকাশ করেন।

২ মে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের কমিটিতে তাঁকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরুজ্জামান সোহেল বলেন, ‘সুজা ছিলেন একজন সংগ্রামী ও দায়িত্বশীল সংগঠক। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেও তিনি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই চলে যাওয়া ছাত্রদলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন