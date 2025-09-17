চকরিয়ায় মহাসড়ক থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

চকরিয়ায় মহাসড়ক থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার
কক্সবাজারের চকরিয়ার মাতামুহুরী সেতু এলাকায় মহাসড়ক থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল আটটার দিকে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জায়নুল আবেদীন বলেন, মহাসড়ক থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। একজন শিশুবিশেষজ্ঞ পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে নবজাতকটিকে মৃত ঘোষণা করেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে অথবা আজ ভোরে ওই নবজাতকের জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, নবজাতকটির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, জন্মের পর কেউ চলন্ত গাড়ি থেকে সড়কের ওপর নবজাতকটিকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় একটি সামাজিক কবরস্থানে নবজাতকটিকে দাফন করা হয়েছে।