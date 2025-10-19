পাবনায় গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক গ্রেপ্তার

পাবনায় গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক গ্রেপ্তার
পাবনার সাঁথিয়ায় গ্রাহকদের হিসাব থেকে প্রায় ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জনতা ব্যাংক পিএলসির বনগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক ও মুখ্য কর্মকর্তা হেমায়েত করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানির পর আজ রোববার সকাল থেকে ব্যাংকে গ্রাহকদের ভিড় জমে যায়।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানা গেছে, গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের বিষয়টি জানার পর হেমায়েত করিমকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় শাখার নতুন ব্যবস্থাপক মো. ফরিদুজ্জামান বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার আতাইকুলা থানায় একটি মামলা করেন। পরে পুলিশ সেই মামলায় হেমায়েত করিমকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। ওই কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন নতুন ব্যবস্থাপক মো. ফরিদুজ্জামান।
ব্যাংক ও গ্রাহকদের সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে হেমায়েত করিম কৌশলে গ্রাহকদের আমানত ব্যাংকে জমা না করে আত্মসাৎ করতেন। বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে গত বুধবার। ওই দিন সাগরদাড়ি গ্রামের ব্যবসায়ী আবদুস সালাম ব্যাপারী টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন, তাঁর হিসাবে থাকা ৪১ লাখ টাকা নেই। বিষয়টি জানাজানি হলে অন্য গ্রাহকেরাও হিসাব পরীক্ষা করে একই অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। বিষয়টি ব্যাংকের পাবনার জেলা কার্যালয়কে জানানো হলে কর্মকর্তারা এসে ঘটনার সত্যতা পান। এ নিয়ে রাতভর যাচাই-বাছাই শেষে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত হেমায়েত করিমকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আর নতুন ব্যবস্থাপক হিসেবে মো. ফরিদুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
মো. ফরিদুজ্জামান বলেন, ‘অভিযুক্ত হেমায়েত করিমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বিভাগীয় তদন্ত চলছে। অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
টাকা খোয়ানো ব্যবসায়ী আবদুস সালাম ব্যাপারী বলেন, গরুর ব্যবসার জন্য তাঁর সব টাকা জনতা ব্যাংকের বনগ্রাম শাখায় রেখেছিলেন। গত বুধবার দুপুরে ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন, তাঁর হিসাব থেকে ৪১ লাখ টাকা উধাও হয়ে গেছে।
ভুক্তভোগী আরেক ব্যবসায়ী তনয় সাহা বলেন, তাঁর সিসি লোনের হিসাবে প্রায় ৪৯ লাখ টাকা নেই। এমনকি টাকা উত্তোলনের আগে তাঁর মোবাইলে ব্যাংকের লেনদেনের মেসেজ আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান।
জনতা ব্যাংকের পাবনা শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মঞ্জুরুল হক জানান, বিষয়টি বিভাগীয় ও ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে আসল ঘটনা জানা যাবে। অভিযুক্ত ব্যবস্থাপক বর্তমানে কারাগারে আছেন।
আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আলমগীর হোসেন বলেন, ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ভিত্তিতে হেমায়েত করিমকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবারই আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলমান।