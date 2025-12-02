প্রথম দিন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন ৪৬ জন

শাকসু নির্বাচন
প্রথম দিন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন ৪৬ জন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রথম দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মোট ৪৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রথম দিনে মোট ৪৬টি মনোনয়নপত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ জন ও হল সংসদে ২০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। শাকসু ও হল সংসদে কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।
আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আদনান আহমেদ ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মমিনুর রশীদের বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে যান আদনান আহমেদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে ১৫ জনের মতো ছিলেন—এমন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থী নিজেও তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছিলেন। অভিযোগ ওঠার পর তিনি তা সরিয়ে ফেলেন।
অপর দিকে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মমিনুর রশীদ। এ সময় তিনি ছয়জন সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
শাকসুর আচরণবিধিমালার অনুচ্ছেদ-২–এর উপধারা ক–তে বলা হয়েছে, ‘মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল করা যাবে না। প্রার্থী ও প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারীসহ ৫ জনের বেশি নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে আসা যাবে না।’
অভিযোগের বিষয়টি সঠিক নয় দাবি করে আদনান আহমেদ বলেন, তাঁর সঙ্গে চারজন গিয়েছিলেন। পেছনে আরও দুজন প্রার্থী ও সমর্থকেরা ছিলেন। একসঙ্গে সবাই ছবি তুলেছেন।
আরেক প্রার্থী মমিনুর রশীদ বলেন, ‘আমি জানতাম, প্রার্থী বাদে পাঁচজন নেওয়া যাবে। কিন্তু প্রার্থীসহ যে পাঁচজন, এটা আমার জানা ছিল না।’
আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নজরুল ইসলাম বলেন, প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকেরা ছবি তোলার জন্য হয়তো একত্রে এসেছেন। কিন্তু আচরণবিধির লঙ্ঘন ঘটেনি।
মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি
শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণ, জমাদান ও ডোপ টেস্টের সময় বাড়ানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আগামী বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন প্রার্থীরা। একই সঙ্গে শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটা ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ডোপ টেস্ট করা যাবে।
তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বুধবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও পরের দিন বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনে মোট ভোটার ৯ হাজার ১২৪ জন।