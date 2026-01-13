বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মামলার সাক্ষীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মামলার সাক্ষীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলার জাত হলিদাবগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ওই গ্রামের আজিজার রহমানের ছেলে এরশাদ ও আতাউরের সঙ্গে প্রতিবেশীদের মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। আবু বক্কর সিদ্দিক ওই মামলার সাক্ষী ছিলেন।
আগের বিরোধের জেরে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আতাউরের বাড়িতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় আতাউর ও এরশাদের পক্ষ নিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন আবু বক্কর সিদ্দিকের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁকে লাঠি ও রড দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে মাথা থেঁতলে দেন।
গুরুতর আহত অবস্থায় আবু বক্করকে উদ্ধার করে গাবতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।
গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন লাঠি ও রড দিয়ে পিটিয়ে আবু বক্কর সিদ্দিককে হত্যা করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।