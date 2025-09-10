কুষ্টিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে মামা-ভাগনে নিহত

কুষ্টিয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে মামা-ভাগনে নিহত
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে স্থানীয় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত একটার দিকে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের বাগোয়ান কান্দিপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন একই পক্ষের সারভান সরদার (৫০) ও বায়জীদ সরদার (৩৫)। তাঁরা সম্পর্কে আপন মামা-ভাগনে। সারভানের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আর বায়জীদ সরদারের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। তাঁরা দুজনই পেশায় কৃষক।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বায়জীদ সরদার ও সোহেল মন্ডল গ্রুপের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে গতকাল গভীর রাতে দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সরদার পক্ষের সারভান সরদার ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় বায়জীদ সরদারকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকের কলেজ হাসপাতলে নেওয়া হলে সেখানে তিনি মারা যান। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আহত পাঁচজন বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসাধীন।
খবর পেয়ে দৌলতপুর থানার পুলিশ আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে নিহত সারভান সরদারের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সোলাইমান শেখ প্রথম আলোকে বলেন, সত্যি বলতে এখনো নিশ্চিত না কী কারণে এ ঘটনা ঘটল। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে।