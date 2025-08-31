তিন দফা দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ

তিন দফা দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ
তিন দফা দাবি নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন তাঁরা। এ প্রতিবেদন লেখার সময় বেলা আড়াইটায় অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত ছিল।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে কৃষি অনুষদ ছাত্র সমিতির সামনে থেকে একটি মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিল নিয়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল জব্বার মোড়–সংলগ্ন রেললাইনে গিয়ে হাওর এক্সপ্রেস আটকে দেন। পরে তাঁরা রেললাইনে অবস্থান নিয়ে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেন।
দাবিগুলো হলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনসহ (বিএডিসি) সব গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে দশম গ্রেডের (উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপসহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) পদ কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত নবম গ্রেডে পদোন্নতির সুযোগ রাখা যাবে না। কৃষি বা কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন না করে কেউ নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার করতে পারবে না, এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কৃষি খাতে ডিপ্লোমাধারীরা যে দাবি তুলেছেন, তা বাস্তবায়িত হলে পেশাদার কৃষিবিদেরা বঞ্চিত হবেন। এ দাবিগুলোকে তাঁরা ‘অযৌক্তিক ও অনৈতিক’ বলে উল্লেখ করেন।
কৃষি অনুষদের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমাদের তিন দফা দাবি একেবারেই যৌক্তিক। কৃষিবিদদের অধিকার রক্ষায় আমরা মাঠে নেমেছি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে। প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচির ডাক দেওয়া হবে।’