চট্টগ্রামে জাল নোট বহনের দায়ে যুবকের ১৪ বছরের কারাদণ্ড

চট্টগ্রামে জাল নোট বহনের দায়ে যুবকের ১৪ বছরের কারাদণ্ড
চট্টগ্রামে জাল নোট বহনের দায়ে এক যুবককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাঁর নাম আবুল কাশেম। আজ মঙ্গলবার চতুর্থ অতিরিক্ত চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ সিরাজাম মুনীরা এই রায় দেন। আবুল কাশেম কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার মরিচ্যা এলাকার আবুল বশরের ছেলে।
আদালতে নিযুক্ত সরকারি কৌঁসুলি মোরশেদুর রহমান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, জাল নোট রাখার দায়ে আদালত আবুল কাশেমকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। তাঁকে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আদালত সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল নগরের রাজাখালী ব্রিজের উত্তর পাশে অভিযান চালিয়ে কাশেমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে এক হাজার টাকার ২৮টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। পরের বছরের ২৯ জুন এ মামলায় কাশেমকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।
২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন আদালত। পাঁচ সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আদালত এই রায় দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ প্রথম আলোকে বলেন, আসামি জামিনে গিয়ে পলাতক রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।