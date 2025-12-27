জেলা

ভূরুঙ্গামারীতে পাচারের সময় কৃষকের জন্য বরাদ্দের ২০ বস্তা ডিএপি জব্দ

প্রতিনিধি
কুড়িগ্রাম
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে কৃষকের সার পাচারকালে স্থানীয়দের কাছে জব্দ। শনিবার বিকেলে উপজেলার সোনাহাট ব্রিজপাড় এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সোনাহাট ইউনিয়নে পাচারের সময় কৃষকদের জন্য বরাদ্দ করা ২০ বস্তা সরকারি ডিএপি সার জব্দ করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে সোনাহাট ব্রিজপাড় এলাকায় স্থানীয়দের সহায়তায় একটি অটোরিকশা থেকে এসব সার জব্দ করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সোনাহাট ইউনিয়নের বিএডিসি অনুমোদিত সারের পরিবেশক নিতাই চন্দ্র সাহা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে নিজের গুদাম থেকে একটি অটোরিকশায় করে সার অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন অটোরিকশাটি থামিয়ে তল্লাশি চালান। তখন সরকারি বরাদ্দের ডিএপি সার পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সার জব্দ করে অটোরিকশাচালককে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় কৃষক আবদুর রহিম অভিযোগ করে বলেন, সরকারিভাবে বরাদ্দের সার কৃষকদের হাতে পৌঁছায় না। কিছু অসাধু ডিলার কৃষি কার্যালয়ের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করে এসব সার কালোবাজারে বিক্রি করে থাকেন। এতে প্রকৃত কৃষকেরা সময়মতো সার না পেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েন।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় লোকজন সারসহ একটি অটোরিকশা আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জব্দ করা সার কৃষি কর্মকর্তার হেফাজতে আছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবদুল জব্বার বলেন, ঘটনার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। জব্দ করা সার বিক্রি করে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবেশকের লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে।

