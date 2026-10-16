গাজীপুরে পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার ঘটনায় তিন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

গাজীপুরে পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার ঘটনায় তিন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার
গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার ঘটনায় তিনজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফারুক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ফাঁড়িতে হামলার ঘটনায় মামলা করার পর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
গ্রেপ্তার তিনজন হলেন শুভ আহমেদ (২০), মো. ইয়াসিন (২৬) ও সারোয়ার হোসেন (২৩)। গাজীপুর সদর থানার পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এক কোণে মাদক বিক্রির সময় অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করে রেলওয়ে পুলিশ। পরে তাঁদের জংশনের পাশে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। দুজনকে আটকের খবর পেয়ে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি দল ধারালো অস্ত্র নিয়ে ফাঁড়িতে হামলা করে। তারা আটক দুজনকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।
এ সময় বাধা দিলে হামলাকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এটিএসআই নূরুল ইসলাম ও কনস্টেবল আশিকুর রহমান আহত হন। পরে ফাঁড়ির অন্য পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় রাতে রেলওয়ে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করে। পরে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।