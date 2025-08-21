জেলা

হবিগঞ্জে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে গেছে ৯টি অটোরিকশা

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
হবিগঞ্জে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবারছবি: প্রথম আলো

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার আউশকান্দি এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডে নয়টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, একটি বাস ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ সকাল পৌনে ছয়টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে আউশকান্দি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে একটি পুরোনো বাসে গ্যাস ভরার সময় হঠাৎ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই তা আশপাশে রাখা গাড়িতে ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ, বাহুবল ও ওসমানীনগর থেকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল সাতটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, যে বাসে গ্যাস ভরা হচ্ছিল, সেটি পুরোনো ছিল। রিফিল করার সময় বিকট শব্দ হয়ে আগুন লেগে যায়। এতে একটি বাস, নয়টি অটোরিকশা ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়। তবে রিফুয়েলিং স্টেশনের মূল গ্যাসের মজুতে আগুন না পৌঁছায় বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা বলেন, হঠাৎ আগুনে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে গাড়ি সরানোর চেষ্টা করলেও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে পুড়ে যাওয়া যানবাহনের মালিকদের কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

