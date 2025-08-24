বুড়িগঙ্গায় হাতে হাত বাঁধা নারী-পুরুষের লাশ, ভাসছিল আরও দুই মৃতদেহ

বুড়িগঙ্গায় হাতে হাত বাঁধা নারী-পুরুষের লাশ, ভাসছিল আরও দুই মৃতদেহ
ঢাকার কেরানীগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীর পৃথক স্থান থেকে এক দিনে নারী-শিশুসহ অজ্ঞাতনামা চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ।
পুলিশ সূত্র জানায়, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর ঘাট এলাকায় এক নারী ও এক পুরুষের লাশ ভেসে ওঠে। পরে খবর পেয়ে বরিশুর নৌ পুলিশ সদস্যরা লাশ দুটি উদ্ধার করেন। পুরুষের বয়স আনুমানিক ৪০ বছর ও নারীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পুরুষের পরনে ছিল লাল রঙের চেক শার্ট ও ট্রাউজার। আর নারীর পরনে ছিল লাল রঙের সালোয়ার ও ছাই রঙের গেঞ্জি।
নৌ পুলিশের বরিশুর ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মোক্তার হোসেন বলেন, এলাকাবাসীর কাছে খবর পেয়ে বুড়িগঙ্গায় ভাসমান ওই পুরুষ ও নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করার সময় দেখা যায়, পুরুষের এক হাতের সঙ্গে ওই নারীর এক হাত বাঁধা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের মৃত্যু দুই থেকে তিন দিন আগে হয়েছে।
এসআই মোক্তার হোসেন আরও বলেন, লাশ দুটির সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তে ফরেনসিক দলের সহায়তা নেওয়া হবে।
এদিকে শনিবার দুপুরে বুড়িগঙ্গার মীরেরবাগ কোল্ডস্টোরেজ এলাকার তীর থেকে ভাসমান অবস্থায় আরও এক নারী ও এক ছেলেশিশুর লাশ উদ্ধার করে সদরঘাট নৌ থানা পুলিশ। নিহত নারীর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর ও শিশুটির বয়স ৩ থেকে ৪ বছর হবে বলে পুলিশের ধারণা। নারীর পরনে ছিল সালোয়ার–কামিজ।
নৌ পুলিশের সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহাগ রানা বলেন, প্রথমে নদী থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর গলায় কালো রঙের কাপড় প্যাঁচানো ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর একই স্থান থেকে ওড়না দিয়ে প্যাঁচানো অবস্থায় শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।