শরীয়তপুরকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে সমাবেশ, পদ্মা সেতু ব্লকেডের হুঁশিয়ারি

শরীয়তপুরকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে সমাবেশ, পদ্মা সেতু ব্লকেডের হুঁশিয়ারি
শরীয়তপুর জেলাকে প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং জেলাটিকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে সমাবেশ হয়েছে। রোববার বিকেলে জেলা শহরের শহীদ মিনার চত্বরে এ সমাবেশের আয়োজন করে ‘জাগো শরীয়তপুর’ নামের একটি সংগঠন।
সমাবেশে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তারা প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি জানান। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি না মানলে পদ্মা সেতু ও চাঁদপুর-শরীয়তপুর নৌপথ ‘ব্লকেডের’ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
সম্প্রতি সরকারের বিভিন্ন মহলে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে নতুন দুটি বিভাগ করা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলা নিয়ে ফরিদপুর বিভাগ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে—এমন খবরে আন্দোলনে নামে শরীয়তপুরের কয়েকটি সংগঠন। এর আগে ২০১৫ সালে ফরিদপুর বিভাগ করার উদ্যোগ নিলে তখনো শরীয়তপুরকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে মাঠে নেমেছিল জাগো শরীয়তপুর।
আজ শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাগো শরীয়তপুর সংগঠনের আহ্বায়ক আমিন মোহাম্মদ (জিতু)। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সরদার নাসির উদ্দিন, জেলা জামায়াতের আমির আবদুর রব হাসেমী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা সভাপতি এস এম আহসান হাবীব, গণ অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি শাহজালাল, খেলাফত মজলিসের জেলা সভাপতি সাব্বির আহমেদ উসমানী, জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এইচ এম জাকির হোসেন হাওলাদার, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাখাওয়াত কাউসার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ বক্তব্য দেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, শরীয়তপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব কম এবং ফরিদপুরের দূরত্ব বেশি। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, দাপ্তরিক কাজসহ সব কার্যক্রম ঢাকার সঙ্গে। শরীয়তপুরের সঙ্গে ঢাকার বন্ধন অটুট রাখতে চান জেলার বাসিন্দারা। তাঁরা ফরিদপুর বিভাগে যুক্ত হতে চান না। প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি তাঁদের। দাবি না মানলে এক সপ্তাহ পর পদ্মা সেতু ও চাঁদপুর-শরীয়তপুর নৌপথ ব্লক করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অচল করে দেওয়া হবে।