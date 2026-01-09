কালিয়াকৈরে ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে জায়গায় জায়গায় আগুন, এলাকায় আতঙ্ক

তিতাসের গ্যাস লিকেজ
কালিয়াকৈরে ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে জায়গায় জায়গায় আগুন, এলাকায় আতঙ্ক
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় তিতাসের ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া গ্যাসে প্রায় ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে জায়গায় জায়গায় আগুন ধরার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্রায় তিন ঘণ্টা পর বিকেল চারটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সেখান থেকে এখনো গ্যাস বের হচ্ছে। গত কয়েক মাসে ওই এলাকায় পাইপলাইনের ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া গ্যাসে কয়েকবার আগুন ধরেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর থেকে কালিয়াকৈর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তিতাসের ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছে। এর মধ্যে চন্দ্রাসহ কয়েকটি স্থানের পাইপলাইন মেরামতও করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস ধরে চন্দ্রা ‘ব্লো-ওশান’ কারখানার সামনে একটি নালার নিচে থাকা পাইপলাইন ফেটে অনবরত গ্যাস বের হচ্ছে। এতে এলাকায় গ্যাসের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হঠাৎ সেখানে আগুন ধরে যায়। এরপর প্রায় ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে জায়গায় জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পোশাক কারখানা ছুটি হলে শ্রমিকেরা আতঙ্কে ছোটাছুটি করেন। খবর পেয়ে বিকেল চারটার দিকে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সেখান থেকে এখনো শব্দ করে গ্যাস বের হচ্ছে।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান বলেন, গ্যাসের আগুনের খবর পেয়ে একটি ইউনিটি আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আগুনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও সেখান থেকে অনবরত গ্যাস বের হচ্ছে। একই এলাকায় গত কয়েক মাসে একাধিকবার আগুন ধরেছে।
পোশাক কারখানার শ্রমিক হালিম মোল্লা বলেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে গ্যাস বের হচ্ছে। প্রায় সময় আগুন ধরলেও মেরামত করা হচ্ছে না। আমরা খুবই ভয়ের মধ্যে রাস্তায় চলাচল করি।’
স্থানীয় বাসিন্দা জসিম উদ্দিন বলেন, চন্দ্রা থেকে কালিয়াকৈর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় অনবরত গ্যাস বের হচ্ছে। এ বিষয়ে বারবার তিতাস কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এতে চরম ঝুঁকিতে আছেন পথচারী ও আশপাশের কারখানার শ্রমিকেরা।
জানতে চাইলে তিতাসের কালিয়াকৈর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আল মামুন বলেন, দুই মাস নয়; দুই বছর ধরে সেখান থেকে গ্যাস বের হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫ থেকে ১৬টি স্থানের গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া এই স্থানটির বিষয়ে তিতাসের মেরামত শাখাকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।