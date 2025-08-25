নোয়াখালী
নিরাপদ পানির দাবিতে ম্যারাথনে অংশ নিলেন শতাধিক তরুণ
নোয়াখালীতে সব মানুষের জন্য নিরাপদ পানির দাবিতে শতাধিক তরুণের অংশগ্রহণে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ছয়টায় জেলা শহরের সোনাপুর জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয় এই দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রায় আট কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হয়েছে ম্যারাথন।
বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে ‘রান ফর এভরি ড্রপ’ শীর্ষক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এসএইচবিও, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান) এবং একশনএইড বাংলাদেশ।
আয়োজকেরা জানান, ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে তীব্র পানিসংকটে ভুগছেন উপকূলীয় জেলা নোয়াখালীর বাসিন্দারা। তাই এই ম্যারাথন আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং নিরাপদ পানির দাবি তুলে ধরা হয়েছে।
ম্যারাথন শেষে বক্তব্য দেন এসএইচবিওর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ফাহিদা সুলতানা, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্কের (প্রান) সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার টি এফ টার্জানিন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আরাফাত হোসেন। ফাহিদা সুলতানা বলেন, এই হাফ ম্যারাথন শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি তরুণদের নেতৃত্বে পানির অধিকার ও জলবায়ু ন্যায়বিচারের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা তৈরির এক অনন্য প্রচেষ্টা।