পুনর্বহালের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের মানববন্ধন
চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ স্টেশন এলাকায় আয়োজিত এই মানববন্ধনে চাকরিচ্যুত সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার দুই শতাধিক কর্মকর্তা অংশ নেন।
ব্যাংকটির চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা সাইফুল আরমানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ব্যাংক কর্মকর্তা নাঈমুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির, আসাদ উল্লাহ, আবদুল করিম, আজিজুল হক, মোহাম্মদ সোলাইমান, মিশকাতুল ইসলাম, পারভেজ রোহানসহ অনেকে।
বক্তারা বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের পর কোনো ধরনের নোটিশ না দিয়ে আমাদের হঠাৎ চাকরিচ্যুত করা হয়। এ ঘটনা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। আমাদের পরিবারের অনেক সদস্য ইতিমধ্যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সামাজিকভাবে আমাদের সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আমরা বৈধ ডকুমেন্টের মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করেছিলাম। আমাদের এস আলম ও চট্টগ্রাম ট্যাগ দিয়ে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সরকারি চাকরিতে আবেদন করার বয়সও শেষ হয়ে গেছে।’
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান।