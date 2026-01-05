এবি পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত নেতা

এবি পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত নেতা
আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সদস্যসচিব ও রংপুর বিভাগীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবদুল লতিফ মাস্টার বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাট এলাকায় লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী রোকন উদ্দিনের বাড়িতে তাঁর হাত থেকে একগুচ্ছ ধানের শিষ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন আবদুল লতিফ।
লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে এবি পার্টির প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক ফিরোজ কবীর বলেন, ‘আবদুল লতিফ মাস্টার বেশ কিছুদিন থেকে সংগঠনে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন বলে জানতে পেরেছি।’
আবদুল লতিফ কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ছিলেন। ২০১৯ সালে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের জন্য তাঁকে সংগঠন ও পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে ২০১৪ সালে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।
লালমনিরহাট জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও লালমনিরহাট-২ আসনের দলীয় প্রার্থী ফিরোজ হায়দার বলেন, ২০১৯ সালে সংগঠন পরিপন্থী কাজের জন্য আবদুল লতিফকে কালীগঞ্জ উপজেলা আমিরের পদসহ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি এবি পার্টিতে যোগদান করেন।
লালমনিরহাট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী রোকন উদ্দিন বলেন, আবদুল লতিফ মাস্টার এবি পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিতে ও ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ সকালে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
আবদুল লতিফ মাস্টার বলেন, ‘দেশের মানুষ, এলাকার উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য বিএনপিতে যোগ দিয়েছি। রোকন উদ্দিনের পক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কাজ করব।’