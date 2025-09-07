স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহে তর্কাতর্কি, ছুরিকাঘাতে স্বামী খুন
চট্টগ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহে তর্কাতর্কিতে ছুরিকাঘাতে স্বামী খুন হয়েছেন। তাঁর নাম আকিব হোসেন (৩২)। গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে নগরের পূর্ব চান্দগাঁও এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী পুষ্প আকতার পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। আটক রয়েছেন নিহত ব্যক্তির প্রতিবেশী সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবক।
পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, দুবাইপ্রবাসী আকিব এক মাস আগে দেশে আসেন। প্রতিবেশী সাইফুলকে নিয়ে তাঁর পরিবারে নানা প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টি নিয়ে সুরাহার জন্য শনিবার সাইফুল প্রবাসীর বাসায় আসেন। সেখানে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আকিবকে ছুরিকাঘাত করা হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। আজ রোববার নিহতের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় হাসপাতালে।
নিহত আকিবের ছয় বছর ও তিন মাস বয়সী দুই সন্তান রয়েছে।
চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহ থেকে তর্কাতর্কিতে এক প্রবাসীকে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে খুন হওয়া প্রবাসীর স্ত্রীকে। এই ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।