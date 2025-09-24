সাবেক ভূমিমন্ত্রীর চেকে অর্থ উত্তোলন, আটক এজিএম
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের ১১টি চেকে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলনের অভিযোগে চট্টগ্রামের আরামিট পিএলসির এজিএম জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে দুদক। ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও মেঘনা ব্যাংক থেকে এই টাকা উত্তোলন করা হয়। দুদকের দাবি, সাইফুজ্জামানের অনুপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া এই অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। পূর্বে, সাইফুজ্জামান ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মামলা হয় এবং তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।