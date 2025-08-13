কয়েকজন দেখলেন, এক তরুণী সেতু থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ছেন
গাজীপুরের শ্রীপুরে সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন এক তরুণী। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলার বরমী ইউনিয়নের ত্রিমোহনী সেতু থেকে সুতিয়া নদীতে ওই তরুণী ঝাঁপ দেন। তাঁকে উদ্ধারে বেলা দুইটা থেকে নদীতে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা।
জুতা দেখে ওই তরুণীর পরিচয় শনাক্ত করেছেন তাঁর স্বজনেরা। তরুণীর নাম লামিয়া আক্তার (১৯)। তিনি শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়নের নান্দিয়াসাঙ্গুন গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে। তিনি ময়মনসিংহের পাগলা থানার ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন।
খলিলুর রহমান নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, দূর থেকে কয়েকজন ব্যক্তি এক তরুণীকে সেতু থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়তে দেখেছেন। পরে স্থানীয় এক ব্যক্তি নদীতে নেমে তাঁকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নাগাল পাননি। এর আগেই তলিয়ে যান ওই তরুণী।
লামিয়ার বাবা দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সেতুতে রাখা জুতাগুলো আমার মেয়ের। তাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জুতা দেখে ধারণা করছি, আমার মেয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়েছে। তবে কেন সে এমনটা করল, তা ধারণা করতে পারছি না।’
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ওই তরুণীর খোঁজে অনুসন্ধান চালাচ্ছে।