ঠাকুরগাঁওয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ ‘জুলাই যোদ্ধা’ গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও
ঠাকুরগাঁওয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার ‘জুলাই যোদ্ধা’ সেলিম রেজাছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ তালিকাভুক্ত এক ‘জুলাই যোদ্ধা’ গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মহেশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সেলিম রেজার (২৭) বাড়ি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভাতা প্রদানের তালিকায় সেলিম রেজার নাম ‘সি’ ক্যাটাগরিতে আছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে সেলিম রেজার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় তল্লাশি চালিয়ে ২১ বোতল ফেনসিডিল জব্দের পাশাপাশি তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছে ৪২ হাজার টাকা, ২টি মুঠোফোন ও জুলাই যোদ্ধার একটি কার্ড পাওয়া যায়।

ঠাকুরগাঁওয়ের জুলাই যোদ্ধা সংগঠনের আহ্বায়ক রায়হান অপু বলেন, ‘সেলিম রেজা একজন জুলাই যোদ্ধা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জুলাই যোদ্ধা হয়ে মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি নিন্দনীয়। তাঁকে আমরা সংগঠনের কর্মসূচিতে আর অংশ নিতে দেব না।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সরোয়ার আলম খান বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে সেলিম রেজাকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঠাকুরগাঁও সদর থানার উপপরিদর্শক মো. লিখন হোসেন আজ মঙ্গলবার সকালে একটি মামলা করেছেন।

