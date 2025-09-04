প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবি ছাত্রদলের, ক্যাম্পাসে মশালমিছিল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ
প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবি ছাত্রদলের, ক্যাম্পাসে মশালমিছিল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন ও প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ, সন্ত্রাসীদের বিচার, আহত শিক্ষার্থীদের উন্নত চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণসহ নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে ক্যাম্পাসে মশালমিছিল করেছে ছাত্রদল।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের গোলচত্বরের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা মশালমিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে যান। সেখান থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় নেতা–কর্মীরা ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘আমার ভাই কোপ খায়, প্রশাসন নিয়োগ চালায়’, ‘এক দফা এক দাবি, প্রশাসন কবে যাবি’সহ নানা স্লোগান দেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচির মূল কারণ, সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী আহত হলেও প্রশাসন কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। আহত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতেও ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পরও তাঁরা পদত্যাগ করেননি। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পরও প্রশাসনের চিন্তা কেবল নিয়োগ পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়া। তাই আমরা প্রশাসন ও প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবি করছি।’
ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেইন বলেন, ‘আমরা ছাত্রদলসহ বিভিন্ন সংগঠন বারবার বলেছি, এই প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে শিক্ষার্থীরা গুপ্ত ও প্রকাশ্য হামলার শিকার হচ্ছে। অথচ প্রধান প্রক্টর ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে নিরাপত্তার কথা বলছেন, যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়। ন্যূনতম বিবেক থাকলে প্রক্টরিয়াল বডি নিজেই পদত্যাগ করত। অবিলম্বে তাদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করা উচিত, নইলে সব সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্রে পদক্ষেপ নেবে।’