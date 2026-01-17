গাজীপুরে কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন রেস্তোরাঁমালিক, আটক ৩

গাজীপুরে কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন রেস্তোরাঁমালিক, আটক ৩
গাজীপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধরের শিকার এক কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে রেস্তোরাঁমালিকে মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভাসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত ব্যবসায়ী লিটন চন্দ্র ঘোষ (৫৫) কালীগঞ্জ পৌরসভার চান্দাইয়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি বড়নগর সড়কের পৌরসভাসংলগ্ন এলাকার ‘বৈশাখী সুইটমিট অ্যান্ড হোটেল’-এর মালিক ছিলেন। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন কালীগঞ্জ পৌরসভার বালিগাঁও এলাকার মোহাম্মদ স্বপন মিয়া (৫৫), তাঁর স্ত্রী মাজেদা খাতুন (৪৫) ও ছেলে মাসুম মিয়া (২৮)।
লিটনের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে মাসুম মিয়া ওই রেস্তোরাঁয় যান। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেস্তোরাঁর কর্মী অনন্ত দাশের (১৭) সঙ্গে তাঁর কথা–কাটাকাটি হয়। পরে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। সে সময় মাসুমের বাবা স্বপন মিয়া ও মা মাজেদা খাতুন ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা অনন্ত দাশকে মারধর করেন। পরিস্থিতি শান্ত করতে লিটন এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে সেখানে থাকা বেলচা দিয়ে লিটনের মাথায় আঘাত করা হলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, ঘটনার পরপরই জড়িত তিনজনকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।